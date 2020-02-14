Погром в отделении скорой помощи Шигонской ЦРБ обернулся для пьяных дебоширов уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, устроивших погром в пункте скорой помощи Шигонской Центральной районной больницы, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 2 февраля. Как выяснили правоохранители, незадолго до происшествия в медучреждении, трое парней побывали на дискотеке в клубе соседнего села. Там они выпивали и один из них на спор разбил о свою голову пустую пивную бутылку, в результате чего нанес себе раны в области правого виска. Друзья самостоятельно доставили пострадавшего в с. Шигоны к зданию скорой помощи, где у них произошел конфликт с медицинским персоналом.

Как сообщили в областном полицейском Главке, в отношении зачинщиков конфликта составлен один протокол по ст. 20.21. КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), и один протокол по ст. 6.9. КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"). А в отношении двоих нарушителей общественного порядка, совершивших порчу имущества в помещении скорой помощи и причинивший учреждению материальный ущерб на сумму 42,7 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм".