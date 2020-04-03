ГУ МВД: сообщения о ворах-лжемедработниках являются фейками

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В Самарской области полиция опровергает появившуюся в мессенджерах информацию о мошенниках, обкрадывающих людей под видом медработников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.