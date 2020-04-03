ГУ МВД: сообщения о ворах-лжемедработниках являются фейками

В Самарской области полиция опровергает появившуюся в мессенджерах информацию о мошенниках, обкрадывающих людей под видом медработников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Эти сведения не соответствуют действительности.
Полицейские напоминают, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, с 1 апреля, помимо административной ответственности, предусмотрена и уголовная.
Областное ГУ МВД призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.