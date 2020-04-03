Самарская фирма заплатит миллион за попытку подкупить полицейского

В Самаре ООО "Веста" оштрафовали за передачу денег полицейскому в интересах юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в июне 2019 г. директор компании передал сотруднику полиции 200 тыс. руб. за прекращение проверки по факту реализации алкоголя с нарушениями. Правоохранитель от взятки отказался.

В отношении юридического лица возбудили административное дело. Мировой судья назначил ООО "Веста" штраф 1 млн рублей.

Организация обжаловала это решение, но Промышленный райсуд Самары оставил судебный акт в силе. Сейчас штраф уже оплачен.