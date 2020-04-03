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Дмитрий Азаров посетил лабораторию, где проводят анализы на COVID-19

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил клинико-диагностическую лабораторию областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, где с 1 апреля обрабатываются пробы на новую коронавирусную инфекцию. За первые дни здесь проверено уже более 300 проб, а с 6 апреля лаборатория сможет проводить до 900 анализов в сутки.

В лаборатории СПИД-Центра обрабатывают анализы людей, которые не имеют признаков простудных заболеваний и не контактировали с больными COVID-19. Особое внимание уделяется жителям, входящим в группу риска: лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременным женщинам. Проведение анализов на базе СПИД-центра позволит снизить нагрузку на лабораторию управления Роспортребнадзора, где на уже проведено более 6 тыс. анализов.

"Исследование на COVID-19 проводятся в лаборатории полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лаборатория полностью подготовлена для обработки тестов, в которых так нуждается наше население, — рассказала главврач центра Оксана Чернова. — Все специалисты прошли специальную подготовку в центре гигиены и эпидемиологии и получили разрешение на проведение таких исследований". 

Врач-лаборант Оксана Козлова объяснила, что исследование на COVID-19 ничем не отличается от стандартных процедур. Алгоритм действий врача остался прежним. Изменился лишь состав используемых реагентов. "Нас обучали, как работать с данной группой патогенности. Страха перед новым вирусом нет: мы — медицинские работники, знаем, на что идем, и всей душой радеем за свое дело", — рассказала сотрудница центра.

Губернатору продемонстрировали полную лабораторную цепочку: от подготовки проб до получения результатов. Пробоподготовка — опасный этап из-за прямого контакта с биоматериалом, поэтому вход в боксы посторонним строго воспрещен.

Дмитрий Азаров поинтересовался, достаточно ли защищены врачи, работающие с биоматериалом. Главврач отметила, что весь медперсонал работает в спецодежде, которую медработники меняют каждый раз при выходе из бокса, а также проходят комплексную дезинфекцию.

На данный момент обработкой проб занимается три бригады, при необходимости будут привлекать врачей из других лечебных учреждений. Перепрофилироваться на исследование нового вируса СПИД-центру позволило хорошее техническое оснащение.

Возможности клинико-диагностической лаборатории позволяют осуществлять серологические, иммунологические, гематологические, биохимические, цитологические, а также  ПЦР-исследования. Боксы лабораторий укомплектованы новейшим оборудованием. Здесь имеется более 30 видов анализаторов,  включая современную роботизированную станцию Microlab. Только за прошлый год здесь было выполнено более 1 миллиона 300 тысяч исследований, из которых 500 тысяч — на ВИЧ-инфекцию.

"Хочу поблагодарить вас за труд и самоотверженность. В сжатые сроки вы приобрели все необходимые компетенции и смогли включиться в работу, — отметил губернатор. — Наращивая количество исследований, мы сможем защитить наших жителей от распространения коронавируса".

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