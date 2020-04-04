Сызранец предстанет перед судом за кражу газовой плиты

В Сызрани 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облГлавка.

Из материалов уголовного дела следует, что из квартиры 22-летней жительницы Сызрани была похищена газовая плита. Из опроса потерпевшей следовало, что в данной квартире она временно не проживает, но раз в месяц проверяет ее состояние. В один из таких визитов хозяйка жилплощади и заметила, что входная дверь открыта. Осмотрев квартиру, девушка обнаружила, что похищена газовая плита.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления, сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация, что к совершению кражи может быть причастен ранее не судимый житель города. Вскоре данная информация нашла свое подтверждение. После полицейские установили и место сбыта похищенного имущества.

Следствием установлено, что мужчина проживал в одном подъезде с потерпевшей. Зная, что в квартире никто не проживает, он взломал входную дверь и вынес газовую плиту. Похищенное имущество сбыл в одном из комиссионных магазинов города. Вырученные деньги предполагаемый злоумышленник потратил на собственные нужды.