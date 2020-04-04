Синоптики прогнозируют снег с дождем в Самарской области

В субботу, 4 апреля, ожидается теплая солнечная погода, но уже в воскресенье к Самарскому региону подойдет холодный фронт. Температурный фон немного понизится и пройдут небольшие и умеренные дожди. В начале следующей недели Средняя Волга окажется в тылу этого фронта. Дождь сменится мокрым снегом, усилится ветер, а температура воздуха не превысит десятиградусную отметку, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 4 апреля, малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+17 °C.

В воскресенье, 5 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +6...+11 °C.

В понедельник, 6 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.

Во вторник, 7 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.