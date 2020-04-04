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Транспорт Транспорт и связь

Деньги с транспортных карт в Самаре перенесут на май

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единый оператор электронного проездного в Самаре и Самарской области ООО "Объединенная транспортная карта" проведет перенос денежных средств с безлимитных транспортных карт, студенческих, школьных, социальных карт с апреля на май 2020 года.

Клиентские офисы начинают работу с 6 апреля. Офисы будут работать с 9:00 до 13.00 без перерыва в будние дни. В субботу и воскресение офисы работать не будут.

Для переноса средств нужно обратиться в ближайший офис, при себе необходимо иметь паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность (справка из учебного заведения для студентов и школьников) и чек об оплате (можно в электронном виде). Перевод денежных средств осуществляется при условии, что по карте не было совершено ни одной поездки.

В связи с ограничительными мерами в регионе перенос средств можно будет осуществить и после 30 апреля. 

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