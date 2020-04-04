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Общество

В Самарской области карантин продлен до 12 апреля

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому ограничительные меры для предотвращения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продлены до 12 апреля.

Фото: Ксения Якурнова

Согласно этому документу, соблюдать режим 14-дневной самоизоляции должны граждане, прибывшие из-за границы РФ и из других регионов страны.

Обязаны соблюдать режим самоизоляции также граждане старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, среди которых сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, и лица, перенесшие инфаркты и инсульты. Для них он установлен до 30 апреля.

Все остальные жители региона могут выйти из дома для обращения за экстренной медицинской помощью и иных случаях прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту осуществления деятельности или от него домой (в том случае, если деятельность эта не приостановлена указом президента РФ), либо поход в ближайший к дому магазин и выгул собаки в радиусе не более 100 метров от места проживания, вынос мусора.

Для работающих граждан при себе обязательно иметь справку от работодателя. 

Напомним, что с 4 апреля к работе приступят ряд предприятий региона. 

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