В Самарской области карантин продлен до 12 апреля

Глава Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому ограничительные меры для предотвращения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продлены до 12 апреля.

Согласно этому документу, соблюдать режим 14-дневной самоизоляции должны граждане, прибывшие из-за границы РФ и из других регионов страны.

Обязаны соблюдать режим самоизоляции также граждане старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, среди которых сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, и лица, перенесшие инфаркты и инсульты. Для них он установлен до 30 апреля.

Все остальные жители региона могут выйти из дома для обращения за экстренной медицинской помощью и иных случаях прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту осуществления деятельности или от него домой (в том случае, если деятельность эта не приостановлена указом президента РФ), либо поход в ближайший к дому магазин и выгул собаки в радиусе не более 100 метров от места проживания, вынос мусора.

Для работающих граждан при себе обязательно иметь справку от работодателя.

Напомним, что с 4 апреля к работе приступят ряд предприятий региона.