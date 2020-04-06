На пост главы регионального минэнерго претендует Василий Мишин

Новым руководителем министерства энергетики и ЖКХ Самарской области может стать бывший руководитель "Горсвета" и "Энергосбыта", а ныне замминистра энергетики Василий Мишин, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, прежний глава ведомства Сергей Марков ушел в отставку в ноябре 2019 года. Министерство он возглавлял немногим больше года, после чего вернулся на прежнее место работы — мэрию Новокуйбышевска. С тех пор ведомством с приставкой "врио" управляет Михаил Татаринцев.

Поиски нового министра велись все это время и в итоге практически согласована кандидатура Василия Мишина, утверждают источники "СО". Он уже назначен заместителем министра, что подтвердили в правительстве Самарской области.

Василию Мишину 54 года и практически вся его биография связана с теми или иными отраслями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Окончив Куйбышевский политех по специальности "электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства", он несколько лет работал то инженером, то монтером, то диспетчером, то мастером. А потом начал делать карьеру в руководстве компании "Самарские городские электрические сети".

Первой наиболее заметной должностью Василия Мишина в администрации в конце 2006 г. стал переход на пост директора муниципального предприятия "Самарагорсвет". Позже Мишин возглавил управление ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары. В 2012–2013 гг. он занимал должность генерального директора ООО "Сызранская городская электросеть". А в июле 2018-го вернулся в областной центр, чтобы занять должность директора АО "Самарагорэнергосбыт".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2015–2019 гг. он также был совладельцем ООО "РИТМ" (компания специализировалась на розничной торговле аудио- и видеотехникой), в 2010-м — ООО "Самарская теплоэнергетическая компания" (производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха), ООО "Ростнедвижимость".