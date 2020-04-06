СамАрт покажет в интернете спектакль "Азбука Льва Толстого"

В пятницу, 10 апреля, в 16:00, театр СамАрт покажет в YouTube спектакль "Азбука Льва Толстого" (6+).

"Азбука Льва Толстого" родилась из эскизов, созданных на самартовской лаборатории "Молодая режиссура. Спектакль для маленьких" режиссерами Юрием Алесиным и Евгением Зиминым. Премьера состоялась в 2009 году. Постановка принимала участие в театральных фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Окинаве.

За основу сюжета взяты рассказы Льва Толстого для детей: "Филиппок", "Птичка", "Лев и собачка" и другие.

Особенность спектакля, который выбрал театр для трансляции, в том, что в нем сыграли два японские артисты: г-н Кёхэй и г-жа Хиса, некоторые фрагменты текста идут на японском языке. Уникальную видеозапись зрители и артисты СамАрта увидят впервые.