Двое самарцев получили срок, пытаясь сбыть поддельные деньги

В Тольятти Автозаводский райсуд вынес приговор двум самарцам, которых признали виновными в сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2019 г. в Самаре злоумышленники приобрели у человека, чью личность следствие не установило, пять поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Подделки они перевезли в Тольятти. Две купюры самарцы сбыли в продовольственных магазинах.

Суд назначил одному из фальшивомонетчиков полтора года лишения свободы, а второму — два года и восемь месяцев.