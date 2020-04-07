В Самарской области пилотный проект "умные дороги" запустят до 31 мая

Внедрении новой технологии - "умные дороги" - в Самарской области произойдет до 31 мая текущего года, пишет tass.ru со ссылкой на официального представителя НП "ГЛОНАСС" Ярослава Федосеева.

"В Самарской области готовится пилотный проект по запуску умных дорог. В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств, — отметил он. — Проект будет запущен до 31 мая 2020 года".

В НП "ГЛОНАСС" пояснили, что "умная дорога" будет передавать автомобилю информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.

"Мы общались со многими автовладельцами, которые встречали беспилотные автомобили на дорогах. Все как один отмечают, что искусственный интеллект ведет себя неуверенно в движении. Машина едет медленно, иногда не видя обстановку целиком как человек. Технического зрения не хватает беспилотному автомобилю для качественного и безопасного передвижения по городу. Если мы обеспечим их данными с инфраструктуры, когда машина заранее будет знать о ситуации на перекрестке или о приближении машины со спецсигналом, то тестирование беспилотных автомобилей выйдет на новый уровень. В том числе и по критериям безопасности", — пояснил Федосеев.