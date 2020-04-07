В регионе изменили форму справки, позволяющей ездить на работу

В Самарской области утверждена новая форма справки от работодателя, с которой жителям разрешено перемещаться по территории региона в период самоизоляции. Соответствующее распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым, опубликовано на сайте правительства.

Прежнюю форму справки изменили в связи с возобновлением работы ряда предприятий и организаций. Также в справку добавили пункты об организациях, предоставляющих финансовые услуги или выполняющих работы при угрозе распространения опасного для окружающих заболевания.

Распоряжение вступило в силу 6 апреля, но справки выданные жителям региона до утверждения новой формы, по-прежнему действительны.