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Общество

В регионе изменили форму справки, позволяющей ездить на работу

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области утверждена новая форма справки от работодателя, с которой жителям разрешено перемещаться по территории региона в период самоизоляции. Соответствующее распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым, опубликовано на сайте правительства.

Прежнюю форму справки изменили в связи с возобновлением работы ряда предприятий и организаций. Также в справку добавили пункты об организациях, предоставляющих финансовые услуги или выполняющих работы при угрозе распространения опасного для окружающих заболевания.

Распоряжение вступило в силу 6 апреля, но справки выданные жителям региона до утверждения новой формы, по-прежнему действительны.

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