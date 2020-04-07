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Общество

Временно приостановлен прием граждан у участковых

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен прием граждан участковыми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Заявители могут направить свои обращения письменно: на бумажном носителе почтой; в электронной форме с помощью сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД России; либо оставлять в почтовом ящике участкового пункта полиции (при его наличии). Найти своего участкового можно через специальный сервис на сайте.

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