В Самарской области реализуются антикризисные меры в сфере строительства

С 6 апреля строительные организации Самарской области возобновили работу на площадках региона. С такой просьбой застройщики обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, обязуясь выполнять все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Организации, обеспечивающие жизнедеятельность общества, продолжат работу. К ним присоединятся организации в сфере сельского и лесного хозяйств, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, проектирования и строительства сооружений, по обслуживанию медоборудования, ремонту автотранспорта, соцобеспечения, информационных технологий и связи, транспортно-логистические компании, ветклиники, а также адвокаты и нотариусы. Всем работодателям нужно задействовать минимум людей на рабочих местах, остальных перевести на удаленку", - подчеркнул глава региона.

Напомним, с 30 марта по 3 апреля все застройщики Самарской области приостановили работу. Строительным компаниям было предписано обеспечить охрану площадок, соблюдение мер противопожарной безопасности, санитарных норм. Рабочие дни на указанный период устанавливались только для тех застройщиков, у которых ряд процессов по технологическому циклу относились к непрерывным.

Для оперативной помощи строительной отрасли правительство РФ разработало ряд мер, включающих временное смягчение норм действующего законодательства к застройщикам. В частности, антикризисные меры касаются нарушения срока передачи объекта долевого строительства, нарушения срока завершения строительства и процедуры банкротства.

"Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства", - разъяснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

"Министерство строительства работает в тесном контакте с региональными застройщиками, - рассказал министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. - Все меры, направленные на поддержку строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, реализуются в Самарском регионе. Приостановлены проверки застройщиков, оказывается информационно-правовая поддержка. На сайте и в социальных сетях Минстроя размещены стандарты организации работ на строительных площадках в период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции".