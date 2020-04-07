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Автопром Машиностроение

Депутат гордумы Тольятти оспаривает увольнение с должности сварщика на АвтоВАЗе

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат гордумы Тольятти, лидер независимого профсоюза "Молот", депутат Григорий Басистый судится с АвтоВАЗом из-за своего увольнения.

Григорий Басистый Григорий Басистый
Фото: фото из личного архива

На заводе Григорий Басистый трудился с 1998 г., в последние годы - сварщиком в сборочно-кузовном производстве. Увольнение было оформлено 31 октября 2019 г. по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ - в связи с отказом сотрудника от продолжения работы с изменением определенных сторонами условий трудового договора.

Конфликт возник из-за того, что после проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) администрация завода снизила размер выплаты за вредность для его рабочего места с 16 до 4% от оклада. При среднем окладе сотрудников цеха в 20 тыс. руб. речь идет о 3,2 тыс. руб. и 800 руб., соответственно, говорит Басистый.

Новый договор на таких условиях лидер "Молота" подписывать не стал. При этом в суде представители администрации завода заявляли, что предложили сотрудникам, которые потеряют в размере оплаты труда, премии, которые перекрывают потери. Однако Григорий Басистый отмечает, что, согласно Трудовому кодексу, премии и другие выплаты не являются обязательными и регулируются работодателем, в отличии от выплат за вредность и опасность. По его словам, на предприятии уже были примеры, когда назначенные премии переставали выплачивать. 

Однако Автозаводский районный суд в январе отказал профсоюзному лидеру в удовлетворении иска, в котором он оспаривал приказ об увольнении. Это решение им было оспорено в областной суд, однако из-за ограничений в работе судов, введенных из-за ситуации с коронавирусом, рассмотрение дела, назначенное на 7 апреля, было перенесено.

"Если я выиграю это дело, по моим стопам могут пойти остальные, ситуация касается очень многих, - комментирует Басистый. - А следующим моим шагом может стать оспаривание законности той самой оценки условий труда, на основании которой были снижены выплаты".

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