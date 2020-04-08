В Самаре приставы опечатали бар, работавший несмотря на карантин

В Советском районе Самары опечатали магазин-бар, торгующий и подающий гостям пенные напитки, сообщает УФССП по Самарской области. Заведение продолжало свою работу, несмотря на постановление губернатора, связанного с санитарно-противоэпидемическими требованиями к организации.
Судом увидел в действиях организации "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ст. 6.3 КоАП РФ) и принял решение приостановить деятельность заведения на срок 40 суток.
В этот же день судебными приставами-исполнителями был совершен выезд по месту совершения исполнительных действий. Двери помещения опечатаны. Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами ежедневно.