В Самаре приставы опечатали бар, работавший несмотря на карантин

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В Советском районе Самары опечатали магазин-бар, торгующий и подающий гостям пенные напитки, сообщает УФССП по Самарской области. Заведение продолжало свою работу, несмотря на постановление губернатора, связанного с санитарно-противоэпидемическими требованиями к организации.

Фото: УФССП СО