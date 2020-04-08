К выходным в Самарской области прогнозируется теплая и сухая погода

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Прохождение в ночные часы холодного атмосферного фронта вызовет в отдельных районах Самарской области небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и усиление ветра. Северная направленность воздушных потоков в тропосфере сохранит пониженный температурный фон. В последующем погоду области будет формировать отрог антициклона. Северо-западный ветер повернет на юго-западный, южный, температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.