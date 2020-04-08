К выходным в Самарской области прогнозируется теплая и сухая погода

Прохождение в ночные часы холодного атмосферного фронта вызовет в отдельных районах Самарской области небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и усиление ветра. Северная направленность воздушных потоков в тропосфере сохранит пониженный температурный фон. В последующем погоду области будет формировать отрог антициклона. Северо-западный ветер повернет на юго-западный, южный, температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 8 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C.
В четверг, 9 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.
В пятницу, 10 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +12...+17 °C.