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Преступления Происшествия

Начальницу станции Сызрань-Город заподозрили еще в одном эпизоде взяточничества

СЫЗРАНЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили еще один эпизод противоправной деятельности 59-летней руководительницы железнодорожной станции Сызрань-Город. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Напомним, в марте в отношении женщины возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с апреля по декабрь 2018 г. она получила 88 тыс. руб. от директора коммерческой фирмы за организацию подачи-уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования вопреки требованиям заключенных с ОАО "РЖД" договоров.

В апреле сотрудники Сызранском ЛО МВД России на транспорте выяснили, что с декабря 2018 г. по февраль 2020 г. подозреваемая получила в сумме 179 тыс. руб. от руководителя частного предприятия за незаконные действия.

"Предприниматель перечислял начальнице станции деньги за возможность подачи и уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования вопреки требованиям заключенного договора", — уточнили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Также в транспортной полиции пояснили, что в новом эпизоде речь идет уже о другом предпринимателе.

По новому факту возбуждено новое уголовное дело о взятке (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), которое уже передали для расследования в Самарский следственный отдел на транспорте ПСУТ СК, в производстве которого находится первое уголовное дело в отношении той же руководительницы.

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