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Общество

В Самарской области запретили охотиться на уток и рябчиков до 4 мая

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, министры областного правительства рассмотрели ограничения на охоту в период сохранения режима повышенной готовности. Под запрет попала любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь (куропатки, глухари, рябчики, тетеревы, утки и др.).

Напомним, в настоящее время на территории региона в условиях особой эпидемиологической обстановки действует режим повышенной готовности.  Жители региона должны оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости.

Запрет на проведение охоты на территории Самарской области введен в качестве дополнительной ограничительной меры по соблюдению гражданами режима самоизоляции.

Кроме того, весенний "перерыв" в охоте на диких птиц рекомендован Минприроды РФ и будет способствовать воспроизводству популяции и сохранению среды обитания птиц.

Запрет будет действовать до 4 мая 2020 года.

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