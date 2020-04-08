В Самарской области запретили охотиться на уток и рябчиков до 4 мая

В среду, 8 апреля, министры областного правительства рассмотрели ограничения на охоту в период сохранения режима повышенной готовности. Под запрет попала любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь (куропатки, глухари, рябчики, тетеревы, утки и др.).

Напомним, в настоящее время на территории региона в условиях особой эпидемиологической обстановки действует режим повышенной готовности. Жители региона должны оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости.

Запрет на проведение охоты на территории Самарской области введен в качестве дополнительной ограничительной меры по соблюдению гражданами режима самоизоляции.

Кроме того, весенний "перерыв" в охоте на диких птиц рекомендован Минприроды РФ и будет способствовать воспроизводству популяции и сохранению среды обитания птиц.

Запрет будет действовать до 4 мая 2020 года.