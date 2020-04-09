Ранила в сердце: в Самаре женщина убила возлюбленного из-за денег

В Промышленном районе Самары под уголовное дело попала 47-летняя местная жительница по имени Ирина.

"Ирина встречалась с 42-летним мужчиной по имени Максим. И вдвоем они пошли к другу в гости. У друга они выпили алкоголь. А потом решили выпить еще. В магазин пошла Ирина. Денег на алкоголь ей дал Максим", — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.

Женщина вернулась из магазина, и застолье продолжилось. В какой-то момент Максим вспомнил, что Ирина не отдала ему сдачу — около 300 рублей. Началась ссора. Женщина взяла свою куртку, в кармане которой были деньги, и бросила ее в оппонента. Ссора продолжилась. Тогда женщина схватила подвернувшийся под руку нож и ударила мужчину в грудь.

"Мужчина был ранен в сердце. Несмотря на медицинскую помощь, он умер. В отношении его подруги возбудили уголовное дело по ст. УК РФ 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"). Она вину не отрицала. Суд приговорил женщину к пяти с половиной годам лишения свободы. Приговор пока в силу не вступил", — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары.