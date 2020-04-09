Охота на дичь в Самарском регионе запрещена до 4 мая

В Самарской области установлен запрет на охоту на боровую и водоплавающую дичь до 4 мая.
Соответствующее постановление подписал в среду, 8 апреля, председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
В Самарской области установлен запрет на охоту на боровую и водоплавающую дичь до 4 мая.
Соответствующее постановление подписал в среду, 8 апреля, председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.