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Общество

Охота на дичь в Самарском регионе запрещена до 4 мая

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области установлен запрет на охоту на боровую и водоплавающую дичь до 4 мая.

Соответствующее постановление подписал в среду, 8 апреля, председатель областного правительства Виктор Кудряшов. 

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