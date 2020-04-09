Департамент градостроительства Самары едва не закупил непригодное жилье

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила нарушения в деятельности городского департамента градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, замруководителя департамента утвердил техническое задание на закупку жилых помещений, не соответствующих строительным нормам и правилам.
После вмешательства прокуратуры незаконные закупки отменили, а в отношении замруководителя департамента градостроительства возбудили административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Постановлением Самарского УФАС должностное лицо привлекли к административной ответственности - штрафу.