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Общество

Департамент градостроительства Самары едва не закупил непригодное жилье

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары во время проверки обнаружила нарушения в деятельности городского департамента градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, замруководителя департамента утвердил техническое задание на закупку жилых помещений, не соответствующих строительным нормам и правилам.

После вмешательства прокуратуры незаконные закупки отменили, а в отношении замруководителя департамента градостроительства возбудили административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Постановлением Самарского УФАС должностное лицо привлекли к административной ответственности - штрафу.

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