В День Космонавтики в Самарской области будет идти снег

Синоптики Привожского УГМС прогнозируют изменение погоды к воскресенью, 12 апреля.

В пятницу, 10 апреля, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.

В субботу, 11 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.

А в воскресенье, 12 апреля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. Днем облачно. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха 2...7 °C.