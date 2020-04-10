16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День Космонавтики в Самарской области будет идти снег Коронавирус в Самарской области: самое важное на 9 апреля 40 тысяч семей получат ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в Самарской области Талип-хазрат Яруллин: уверен, когда угроза минует, еще больше людей будет приходить в мечети на молитвы Департамент градостроительства Самары едва не закупил непригодное жилье

Общество

В День Космонавтики в Самарской области будет идти снег

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Синоптики Привожского УГМС прогнозируют изменение погоды к воскресенью, 12 апреля.

В пятницу, 10 апреля, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.

В субботу, 11 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.

А в воскресенье, 12 апреля, ночью облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. Днем облачно. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха 2...7 °C.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3