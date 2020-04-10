Число заразившихся коронавирусом в Самарской области выросло до 20

На 11:30 10 апреля в Самарской области выявлено еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом число инфицированных достигло 20 человек, 11 из которых уже выписаны из медучреждений.

В России за сутки подтверждены 1786 случаев инфицирования в 57 регионах, при этом выписано по выздоровлению 97 человек.

Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека, сообщает стопкоронавирус.рф.