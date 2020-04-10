Около Бобровки из-за паводка подтопило мост

В четверг, 9 апреля, частично подтопило мост в районе пос. Бобровка Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Уровень воды над дорожным полотном составляет до 5 см.

Жителей региона предупреждают, что в связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волги, Сока, Самары, и расположенных на территории Самары, Новокуйбышевска, Волжского, Кинельского, Красноярского районов.

По данным Приволжского УГМС, 10 апреля уровень воды в Волге у Самара ожидается в пределах 31,00 — 31,30 мБс.