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Общество

Около Бобровки из-за паводка подтопило мост

КИНЕЛЬ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 апреля, частично подтопило мост в районе пос. Бобровка Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Уровень воды над дорожным полотном составляет до 5 см.

Жителей региона предупреждают, что в связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волги, Сока, Самары, и расположенных на территории Самары, Новокуйбышевска, Волжского, Кинельского, Красноярского районов.

По данным Приволжского УГМС, 10 апреля уровень воды в Волге у Самара ожидается в пределах 31,00 — 31,30 мБс.

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