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Общество

Тарифы на оплату общежитий студентами могут быть пересмотрены

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президиум Совета ректоров Самарской области рекомендовал вузам пересмотреть оплату проживания в общежитиях для студентов-очников.

Постановление с рекомендацией 9 апреля подписал председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, Геннадий Котельников.

"Главная задача любого ректора — это социальная защита студентов, обеспечение комфортных условий обучения. Президиум Совета ректоров принял решение рекомендовать вузам снизить размер платы для студентов на проживание в общежитиях. На 50% для лиц, не проживающих в общежитиях в данный период, на 25% — для лиц, проживающих в общежитиях в данный период. Или вуз сам может принять решение отменить плату за проживание в общежитии для студентов, совокупный месячный доход семьи которых менее прожиточного минимума на каждого члена семьи. Я думаю, что нашему примеру последуют и директора средних специальных учебных заведений. Социальная защита наших студентов для всех руководителей вузов сейчас — это первостепенная задача", — подчеркнул Геннадий Котельников.

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