Тарифы на оплату общежитий студентами могут быть пересмотрены

Президиум Совета ректоров Самарской области рекомендовал вузам пересмотреть оплату проживания в общежитиях для студентов-очников.

Постановление с рекомендацией 9 апреля подписал председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, Геннадий Котельников.

"Главная задача любого ректора — это социальная защита студентов, обеспечение комфортных условий обучения. Президиум Совета ректоров принял решение рекомендовать вузам снизить размер платы для студентов на проживание в общежитиях. На 50% для лиц, не проживающих в общежитиях в данный период, на 25% — для лиц, проживающих в общежитиях в данный период. Или вуз сам может принять решение отменить плату за проживание в общежитии для студентов, совокупный месячный доход семьи которых менее прожиточного минимума на каждого члена семьи. Я думаю, что нашему примеру последуют и директора средних специальных учебных заведений. Социальная защита наших студентов для всех руководителей вузов сейчас — это первостепенная задача", — подчеркнул Геннадий Котельников.