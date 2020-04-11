23 предприятия в Самарской области производят защитные маски

В субботу, 11 апреля, региональный оперативный штаб сообщил, что в Самаре 23 предприятия в Самарской области производят маски, 11 предприятий заявили о готовности начать производство.

Список предприятий размещен на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области, он ежедневно дополняется.

В регионе подтвержден еще один случай COVID-19 в Самаре. Всего заболел 21 человек, 14 человек выздоровели и выписаны, 7 продолжают лечение.

За прошедшие сутки проведено 1330 исследований (1030 — в Центре гигиены и эпидемиологии, 300 — в СПИД-центре).

Под медицинским наблюдением остаются 2303 человека, за сутки завершено меднаблюдение 851 человека.

Режим самоизоляции продлен по 19 апреля.