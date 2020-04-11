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Общество

Российский госархив запускает три сетевых проекта в Самаре

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Российский государственный архив в Самаре запускает три сетевых проекта — #НаЗащитеОтечества, #ЧитаемДокументыоВойне и #ПриближаяПобеду.

#НаЗащитеОтечества — проект расскажет о важнейших видах оружия и боевой техники, разработанных советскими конструкторами. Многие из разработок были запущены в массовое производство в годы Великой Отечественной войны и стали символами советской мощи и непобедимости.

#ПриближаяПобеду — рубрика познакомит с выдающимися деятелями науки и техники, работавшими в 1941–1945 годы над решением задач по укреплению обороноспособности страны.

#ЧитаемДокументыоВойне — подкаст подарит возможность услышать подлинный документ в исполнении сотрудников архива.

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