Российский госархив запускает три сетевых проекта в Самаре

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Российский государственный архив в Самаре запускает три сетевых проекта — #НаЗащитеОтечества, #ЧитаемДокументыоВойне и #ПриближаяПобеду.

#НаЗащитеОтечества — проект расскажет о важнейших видах оружия и боевой техники, разработанных советскими конструкторами. Многие из разработок были запущены в массовое производство в годы Великой Отечественной войны и стали символами советской мощи и непобедимости.

#ПриближаяПобеду — рубрика познакомит с выдающимися деятелями науки и техники, работавшими в 1941–1945 годы над решением задач по укреплению обороноспособности страны.

#ЧитаемДокументыоВойне — подкаст подарит возможность услышать подлинный документ в исполнении сотрудников архива.