16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе ожидается сильный ветер Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома В регионе введен особый противопожарный режим Российский госархив запускает три сетевых проекта в Самаре 23 предприятия в Самарской области производят защитные маски

Общество

В регионе введен особый противопожарный режим

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Постановлением правительства Самарской области с 8 апреля установлен особый противопожарный режим. В каждом районе порядок разведения костров и сжигания мусора регламентирован нормативными актами.

В связи с установившейся теплой погодой Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание на недопустимость разведения открытого огня, проведения палов сухой растительности и сжигания мусора без соблюдения установленных правил.

За прошедшие двое суток в регионе произошло 199 природных пожаров. По состоянию на 12:00, сегодня на территории 10 районов Самарской области зарегистрировано 15 случаев пала сухой травы.

Отсутствие осадков и сильный ветер, которые сохранятся в ближайшие дни, будут способствовать быстрому распространению пожара в случае его возникновения. Это может привести к тяжелым последствиям и большому ущербу.

При пожаре нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу по телефонам "101" или "01" и попробовать потушить его подручными средствами.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3