В регионе введен особый противопожарный режим

Постановлением правительства Самарской области с 8 апреля установлен особый противопожарный режим. В каждом районе порядок разведения костров и сжигания мусора регламентирован нормативными актами.

В связи с установившейся теплой погодой Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание на недопустимость разведения открытого огня, проведения палов сухой растительности и сжигания мусора без соблюдения установленных правил.

За прошедшие двое суток в регионе произошло 199 природных пожаров. По состоянию на 12:00, сегодня на территории 10 районов Самарской области зарегистрировано 15 случаев пала сухой травы.

Отсутствие осадков и сильный ветер, которые сохранятся в ближайшие дни, будут способствовать быстрому распространению пожара в случае его возникновения. Это может привести к тяжелым последствиям и большому ущербу.

При пожаре нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу по телефонам "101" или "01" и попробовать потушить его подручными средствами.