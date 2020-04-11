Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

Накануне Вербного воскресенья и Пасхи патриарх Московский и Всея Руси Кирилл из-за распространения коронавируса призывает верующих молиться дома и не посещать храмы.

В своем обращении патриарх отметил: "В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей...Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда".

К жителям России обратился и председатель преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Хотел бы напомнить, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году".