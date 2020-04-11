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Общество

В регионе ожидается сильный ветер

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ФГБУ "Приволжское УГМС" днем в воскресенье, 12 апреля, местами по Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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