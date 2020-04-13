В регионе со вторника установится теплая и сухая погода

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области сухую и теплую погоду.

В понедельник, 13 апреля, облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C. Утром местами гололедица.

Во вторник, 14 апреля, ночью пернная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.

В среду, 15 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.