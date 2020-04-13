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Здравоохранение Общество

В Самарской области проведено почти 15 тыс. тестов на коронавирус

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на понедельник, 13 апреля, в Самарской области проведено 14979 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у жителей губернии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

Исследования проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД", ЧУЗ Клиническая больница "РЖД-медицина", а также их в ближайшее время планируют проводить частные лаборатории: ООО "СКАЙЛАБ", ООО "Ситилаб", медицинский центр "Мать и дитя — ИДК".

Бесплатно тест на СOVID-19 можно сдать по направлению врача на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД", ЧУЗ Клиническая больница "РЖД-медицина".

Сомнительные результаты тестирования, полученные на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", в установленном порядке отправляются для подтверждения в ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора в Саратове.

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