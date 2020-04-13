Отделения Почты России будут открыты для посетителей

В связи с распространением коронавирусной инфекции скорректирован график работы отделений Почты России. В апреле большинство почтовых отделений городского типа работают пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) с длительностью рабочего дня не более 8-9 часов. Для отделений, работающих 3-4 дня в неделю, график не изменился.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе "Отделения" на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

В Самарской области 13 отделений Почты России продолжат свою работу без каких-либо изменений графика.

В их числе — "дежурные" отделения почтовой связи, отделения почтовой связи закрытого типа, центры обслуживания юридических лиц.

Также без изменений почтальоны продолжают доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м от других посетителей и почтовых сотрудников.



"Дежурные" отделения почтовой связи

Самара

443099 (ул. Ленинградская, 24)

443100 (ул. Молодогвардейская, 215)

443105 (пр. Юных Пионеров, 142)

443110 (ул. Ново-Садовая, 23)

Тольятти

445028 (ул. Революционная, 58)

445050 (ул. Мира, 67)

ОПС закрытого типа, ЦОЮЛ

Самара

443006 (ул. Молодогвардейская, 210)

443123 (ул. Революционная, 50)

443126 (ул. Льва Толстого, 135)

443961 (ул. Льва Толстого, 135)

Тольятти

445025 (ул. Коммунальная, 24А)

445043 (ул. Революционная, 58)

Новокуйбышевск

446207 (ул. Миронова, д. 2)