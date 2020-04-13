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Конкурс исследовательских работ "Победа в сердце каждого живет" стартовал в Центральном военном округе

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс исследовательских работ "Победа в сердце каждого живет", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Центральном военном округе (ЦВО). В масштабной акции могут принять участие школьники из региональных юнармейских организаций 29 субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцирован ЦВО, а также юнармейцы в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Мероприятие проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, воспитания у подрастающего поколения патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

В главный организационный комитет конкурса вошли представители военно-политического управления ЦВО и представители региональных отделений ПАО "Промсвязьбанк", расположенных на территории ЦВО. Организационный комитет определит лучшие работы и проведет финальный этап — награждение победителей.

Темы работ участники определяют сами в рамках общей тематики конкурса, например такие как: "След великой Победы в моей семье", "Мой дед воевал", "Победа ковалась в тылу", "Война моими глазами", "Значение Дня Победы", "Взгляд из нового тысячелетия", "Они сражались за Родину".

Прием конкурсных работ продлится до 18 апреля 2020 г. включительно. Исследование вместе с заявкой на участие необходимо отправлять на русском языке в электронном виде по адресу: bersenevaeyu@ekb.psbank.ru.

Финальный этап конкурса будет проведен в заочной форме, в рамках которого будет выбрано 3 лучших работы. Победители будут награждены дипломами и памятными призами, а авторы лучших работ финального этапа — отмечены командованием Центрального военного округа и ПАО "Промсвязьбанк".

"Юнармия" — Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.

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