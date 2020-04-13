Внесены поправки в областной закон о чрезвычайных ситуациях

Губернатор Самарской области подписал документ, вносящий поправки в областной закон "О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Прежде, 31 марта, эти поправки были одобрены депутатами губернской думы.

В документе теперь прописано, что областную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС будет возглавлять первый вице-губернатор — председатель правительства региона. Более того, он будет нести "персональную ответственность" за выполнение возложенных на эту комиссию задач.

Также в законе теперь прописано, что органами повседневного управления территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут центры управления в кризисных ситуациях. Они будут создаваться на базе территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения от ЧС.

В составе органов повседневного управления останутся подразделения областных органов исполнительной власти и теруправлений федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающие деятельность этих ведомств в области защиты населения от ЧС.

Губернатор же теперь не только может вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы, но и принимает решение об отнесении возникших ЧС к уровню региональных или межмуниципальных.

Помимо этого в закон добавляется пункт, согласно которому региональные власти вправе осуществлять расходы на оказание единовременной материальной помощи и выплату единовременных пособий гражданам в случаях ликвидации ЧС федерального и межрегионального характера.

"Финансовое обеспечение понесенных Самарской областью расходов на указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном правительством Российской Федерации", — уточняется в документе.

Прежде в законе лишь говорилось о том, что расходы на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС регионального и межмуниципального характера (за исключением ЧС в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) ложатся на бюджет Самарской области.

Поправки в закон вступают в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования, то есть отсчет ведется с 13 апреля текущего года.