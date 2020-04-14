В Самарской области возможны грозы

С южными потоками в Поволжье будет поступать теплый воздух южных широт, что позволит даже ночным температурам воздуха оставаться выше ноля. В дневные часы будет тепло, но ветрено. Ожидается, что во второй половине недели атмосферные фронты циклонического вихря достигнут границ Самарской области и принесут небольшие, местами умеренные дожди, возможно с грозами, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 14 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.
В среду, 15 апреля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 14...19 °C.
В четверг, 16 апреля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.