В Самарской области возможны грозы

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С южными потоками в Поволжье будет поступать теплый воздух южных широт, что позволит даже ночным температурам воздуха оставаться выше ноля. В дневные часы будет тепло, но ветрено. Ожидается, что во второй половине недели атмосферные фронты циклонического вихря достигнут границ Самарской области и принесут небольшие, местами умеренные дожди, возможно с грозами, сообщает Приволжское УГМС.