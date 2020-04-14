В Самарской области под сокращения попали более 5 тыс. работников

В 2019 г. в Самарской области из-за сокращений численности или штата работников, а также из-за ликвидации организаций рабочих мест лишились 5 164 человека. Такие данные приводятся в докладе уполномоченного по правам человека в Самарской области по итогам года.

Более 70% уволенных приходится на Самару и Тольятти.

В документе указывается, что массовые сокращения работников были произведены в самарском МП Самара "Пассажиравтотранс" (123 человека), обанкротившемся Газбанке (114 человек), Академии Наяновой (115 человек), РКЦ "Прогресс" (125 человек) и т.д.

Из 3857 высвобожденных в течение 2019 г. граждан, обратившихся в службы занятости населения за содействием в поиске работы, было трудоустроено 2912 человек.