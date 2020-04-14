Транспортную развязку на дороге Тольятти - Ягодное планируют построить до конца 2020 года

Строительство одной из транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе планируется закончить к концу 2020 года. Как ведутся работы на объекте, проверил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Напомним, что реконструкция дороги Тольятти-Ягодное стартовала в июле 2019 г. благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Вопрос о выделении софинансирования из федерального бюджета на проведение работ активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Региональная автомобильная дорога Тольятти-Ягодное имеет важное социальное и экономическое значение для развития Тольятти. В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой "Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу", которая станет частью международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай". Также дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти и является маршрутом "маятниковой миграции" населения из близлежащих населенных пунктов в город.

Проектом реконструкции дороги предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, а также строительство двух транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.

"Сейчас в рамках строительства дороги ведется снятие растительного грунта и устройство земляного полотна. Параллельно осуществляется строительство транспортных развязок и переустройство коммуникаций", — сообщил представитель подрядной организации ООО "Автодороинжиниринг" Алексей Михалев. В этом году подрядная организация рассчитывает построить 2 км новой автомобильной дороги, также поставлена задача завершить строительство одной из транспортных развязок.

"Под транспортной развязкой пройдет железнодорожная ветка от путей общего пользования к Особой экономической зоне, строительство которой предусмотрено в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому наша задача — построить транспортную развязку как можно раньше, чтобы дать ход реализации другого проекта. Также важной задачей является своевременное строительство примыкания к дороге со стороны Обхода города Тольятти, соответствующие технические решения уже разработаны", — подчеркнул глава регионального минтранса Иван Пивкин.