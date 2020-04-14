Самарские таможенники пресекли вывоз из страны более чем полутонны марли

Мобильная группа Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области пресекла вывоз из страны медицинской марли, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В районе МАПП "Маштаково" правоохранители остановили автомобиль Scania, следовавший из Москвы в Алматы (Республика Казахстан). В ходе проверки документов установлено, что фура перевозила запрещенную к вывозу из России медицинскую марлю в количестве 20 рулонов общим весом 580 кг. По словам отправителя товара и фирмы-перевозчика, о запрете на вывоз медицинской марли не знали.
По факту нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, дело направлено в суд для применения конфискации.
Самарская таможня еще раз напоминает о временном запрете на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню, утвержденному постановлением правительства РФ от 02.03.2020 г. №223, а именно важнейших наименований медицинской продукции, средств химической и биологической защиты, дезинфицирующих средств по установленному перечню.