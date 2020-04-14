16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ноутбуки от правительства получат только семьи, в которых не менее четырех школьников Самарские таможенники пресекли вывоз из страны более чем полутонны марли Состояние большинства новых заболевших COVID-19 удовлетворительное Новые пациенты с COVID выявлены в Самаре, Тольятти и Чапаевске За нарушение режима самоизоляции в Самарской области составлено 244 протокола

Общество

Самарские таможенники пресекли вывоз из страны более чем полутонны марли

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мобильная группа Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области пресекла вывоз из страны медицинской марли, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Фото: Приволжское таможенное управление

В районе МАПП "Маштаково" правоохранители остановили автомобиль Scania, следовавший из Москвы в Алматы (Республика Казахстан). В ходе проверки документов установлено, что фура перевозила запрещенную к вывозу из России медицинскую марлю в количестве 20 рулонов общим весом 580 кг. По словам отправителя товара и фирмы-перевозчика, о запрете на вывоз медицинской марли не знали.

По факту нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, дело направлено в суд для применения конфискации.

Самарская таможня еще раз напоминает о временном запрете на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню, утвержденному постановлением правительства РФ от 02.03.2020 г. №223, а именно важнейших наименований медицинской продукции, средств химической и биологической защиты, дезинфицирующих средств по установленному перечню.

Гид потребителя

Фото на сайте

От радости до злобы: история волонтера, помогающего пожилым людям во время пандемии

От радости до злобы: история волонтера, помогающего пожилым людям во время пандемии

Паводок в Самаре: затоплены пляжи на набережной

Паводок в Самаре: затоплены пляжи на набережной

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3