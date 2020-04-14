В Ставропольском районе планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса

В Мусорке прошла встреча депутатов сельского собрания представителей с руководителями компании "Эколайн", которая намерена построить в границах поселения экотехнопарк.

Этот комплекс сооружений должен принять к захоронению и утилизации коммунальные и строительные отходы из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района. Сейчас ТКО из этих трех муниципальных образований большей частью вывозят на мусорный полигон под Самару. Но, как подчеркивают представители "Эколайна", объект, который компания запланировала к строительству, — не полигон, а современный комплекс по переработке отходов, разработанный с учетом всех экологических требований. Здесь будет полуавтоматическая сортировка, с помощью которой инвесторы обещают отбирать картон, пластик, цветные и черные металлы: около 60% всего объема отходов, поступивших в экотехнопарк.

Выбранное из мусора сырье будет сбываться предприятиям Самарской области, готовым его переработать. По мере развития проекта на той же площадке построят новые мусороперерабатывающие предприятия. В частности, уже запланирован комплекс по производству вторичного строительного щебня.

Именно эти подробности и стали главным предметом обсуждения на встрече с депутатами сельского поселения Мусорка. Объект будет находиться на расстоянии 6,5 километров от жилого массива села, в оврагах, непригодных для сельскохозяйственной деятельности.

Депутатов волновали многие аспекты деятельности планируемого предприятия, но основной вопрос: о степени воздействия объекта на подземные источники воды. На встрече были представлены доказательства того, что вредные вещества не смогут попасть ни в почву, ни тем более в воду даже теоретически. Изыскания проводило ОАО "Волгагеология", а проект делал "Самарский государственный технический университет".

Для поверхностного стока запланировано создание сооружений, с помощью которых талая и дождевая вода будет отводиться от объекта. Для фильтрата предусмотрена дренажная система, накопитель и очистные сооружения.

С другой стороны, у проекта есть и явные плюсы для жителей Мусорки. Экотехнопарк увеличит бюджет сельского поселения в несколько раз. Сейчас его собственный доход, без дотаций из вышестоящих бюджетов, составляет 3-4 млн рублей. "Эколайн" обещает до 30 млн рублей налоговых поступлений, из которых, около 15 млн рублей ежегодно будет попадать только в сельский бюджет. А это означает возможность строительства и ремонта дорог, школы и детсада, реконструкции водопровода, благоустройства и многого другого. Инвесторы также обещают заключить соглашение, по которому нанимать на работу станут в первую очередь жителей села.

"Эколайн" утверждает, что экологическая безопасность объекта подтверждена документами по всем пунктам. Кроме того, инвесторы заверили, что ответ на любой запрос будет дан в полном объеме.

Встреча прошла в спокойной деловой обстановке, депутаты получили всю доступную информацию по проекту. Теперь проекту нужно пройти через общественные слушания.