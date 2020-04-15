На нарушителей режима самоизоляции в регионе составили семь протоколов за сутки

В Самарской области за прошедшие сутки полицейские составили семь протоколов на нарушителей режима самоизоляции по ст.19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Всего с начала введения режима ограничений, связанных с коронавирусом, по этой статье составлено 88 протоколов, сообщает региональный оперативный штаб.

Еще 163 протокола за этот период составлено по ч.2 ст.6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Семь человек привлечены к административной ответственности по этой статье.

Прокуратура за сутки объявила предостережения семи организациям, на которые поступили жалобы в региональный минтруд. Также внесено два постановления об устранении нарушений и возбуждены дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП по факту невыплаты (задержки) зарплаты.