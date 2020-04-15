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Общество

За неделю от укусов клещей в регионе пострадали 168 человек

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 12 апреля в Самарской области от укусов клещей пострадали 168 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области. Всего с начала эпидемического сезона 2020 г. на территории регионе зарегистрировано 316 пострадавших от укусов клещей.

По данным еженедельного мониторинга, большая часть укусов клещами произошла на территориях загородных частных объектов (34,2%), в дикой природе (16,8%), менее 1% укусов зарегистрировано в парках, на кладбищах, местах массового отдыха.

По состоянию на 13 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 217 экземпляров клещей, снятых с людей, в 16 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 7,3%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 194 экземпляра клещей, в одном экземпляре обнаружена ДНК боррелии, что составило 0,5%.

Напомним, обработка самарских парков от клещей начнется 16 апреля. На 2020 г., по данным ведомства, запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3378,7 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 550,53 га.

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