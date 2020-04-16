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Общество

Самарские полицейские напомнили о штрафах за нарушение ограничений из-за коронавируса

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории региона действуют ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за нарушение которых может быть наложен штраф, напоминают в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно постановлениям губернатора:

  • граждане обязаны не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом президента РФ (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых ограничена в соответствии с вышеуказанным постановлением губернатора Самарской области, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления;
  • запрещен вход в парки, лесопарки и нахождение в них, за исключением работников организаций, обслуживающих указанные объекты;
  • ограничено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищных- развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий;
  • приостановлена деятельность работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий;
  • приостановлена работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, частных бань, организаций торговли, за исключением аптек, организаций торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости.

За несоблюдение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, предусмотрены следующие виды наказаний:

  • для граждан - предупреждение или административный штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
  • для должностных лиц - штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • для юридических лиц - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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