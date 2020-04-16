Самарские полицейские напомнили о штрафах за нарушение ограничений из-за коронавируса

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На территории региона действуют ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за нарушение которых может быть наложен штраф, напоминают в ГУ МВД по Самарской области.