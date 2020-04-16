Обнаружено тело жителя Сызрани, пропавшего на Волге в августе прошлого года

В четверг, 16 апреля, стало известно, что в Самарской области завершились поиски 44-летнего жителя Сызрани Вячеслава Иванова, который пропал на Волге в августе 2019 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

В транспортной полиции Сызрани пояснили, что 23 августа 2019 г. в правоохранительные органы с заявлением обратился местный житель, который рассказал, что в период с четырех до пяти часов вечера его брат Вячеслав Иванов поплыл с Центрального пляжа Сызрани в сторону островов и не вернулся.

По данным полицейских, тело пропавшего было обнаружено 15 апреля в воде в районе с. Давыдовка Приволжского района. Родственники опознали мужчину по внешним признакам и остаткам одежды.

"В настоящее время тело направлено в бюро судмедэкспертизы для установления причины смерти", — сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.