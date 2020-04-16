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Транспорт Транспорт и связь

Спрос на мотоциклы в Самаре вырос на 50%

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2020 г. спрос на мототехнику с пробегом в Самаре вырос на 50% по отношению к февралю — к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Рост спроса почти в пять раз опережает рост предложения за указанный период — 12%. Подобное поведение покупателей объясняется, в первую очередь, падением курса рубля и желанием разнообразить свой досуг в отсутствие привычных развлечений в период пандемии.

“В сложившейся экономической ситуации многие ищут возможность совершить запланированную покупку по старой цене — и сделать это как можно быстрее. Кроме того, в условиях пандемии для людей оказались недоступными большинство привычных развлечений. В связи с этим многие решают потратить деньги на относительно недорогое транспортное средство — совершить полезную инвестицию и поднять себе настроение”, — отмечают эксперты Авито Авто.

Средняя цена на мотоцикл по стране в марте составила 202 000 руб. — это на 3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 11% больше, чем в прошлом году. Дешевле всего покупка мотоцикла обойдется жителям Ижевска — 162 700 руб. и Барнаула — 158 100 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Новосибирске и Красноярске — 599 000 руб. и 431 200 руб. соответственно. Средняя стоимость мотоцикла в Самаре в марте составила 299 200 рублей.

Наиболее востребованными являются дорожные мотоциклы: в Самаре доля спроса на них составляет 44% от всех запросов, за месяц их востребованность выросла на 71%. Доля предложения по этим моделям составляет 43%, а его месячный рост — 21%.

 

Что касается иных видов мототехники, фаворитами жителей Самары в марте остаются квадроциклы — спрос на них вырос на 50% за месяц и на 59% за год. Доля спроса этих транспортных средств в общем числе запросов достигает 21%.

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