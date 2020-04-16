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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-бронирования автомобилей, сообщает пресс-служба предприятия.

Для заказа доступны все автомобили, которые имеются в наличии у дилеров.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль на сайте lada.ru. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования.

После оплаты автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

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