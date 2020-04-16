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Здравоохранение Общество

Федеральные средства направят на оснащение больниц, лечащих от коронавируса

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В бюджет Самарской области будет направлено 1222,0 млн рублей. Эти средства федерального бюджета пойдут на приобретение оборудования и подготовку подразделений медицинских учреждений в соответствии с требованиями.

Сейчас приобретается новое оборудование для медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница), в том числе аппараты ИВЛ,  инфузоматы, мониторы пациентов и прочее медицинское  оборудование.

Отметим, что в регионе в соответствии с поручением президента России Владимира Путина  продолжается  мобилизация ресурсов для борьбы с COVID-19: проводится развертывание дополнительного коечного фонда для приема пациентов с  новой коронавирусной инфекцией.

За счет средств федерального бюджета проводится подготовка дополнительных коек, включая модернизацию систем кислородоснабжения и энергоснабжения, приобретение источников бесперебойного питания, оборудование помещений шлюзовой системой, устройство площадок для обеззараживания санитарного автотранспорта.

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