Федеральные средства направят на оснащение больниц, лечащих от коронавируса

В бюджет Самарской области будет направлено 1222,0 млн рублей. Эти средства федерального бюджета пойдут на приобретение оборудования и подготовку подразделений медицинских учреждений в соответствии с требованиями.

Сейчас приобретается новое оборудование для медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (Самарская городская больница № 6, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Самарская областная детская инфекционная больница), в том числе аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы пациентов и прочее медицинское оборудование.

Отметим, что в регионе в соответствии с поручением президента России Владимира Путина продолжается мобилизация ресурсов для борьбы с COVID-19: проводится развертывание дополнительного коечного фонда для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

За счет средств федерального бюджета проводится подготовка дополнительных коек, включая модернизацию систем кислородоснабжения и энергоснабжения, приобретение источников бесперебойного питания, оборудование помещений шлюзовой системой, устройство площадок для обеззараживания санитарного автотранспорта.