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Преступления Происшествия

В Самаре мужчину подозревают в избиении пенсионера до смерти

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники ППСП задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы правоохранителям по радиостанции поступила ориентировка на подозреваемого, избившего 69-летнего мужчину возле дома на пр. Карла Маркса. По предварительным данным, между оппонентами произошла ссора. От полученных травм пенсионер скончался.

С целью розыска подозреваемого стражи правопорядка отработали близлежащие гаражные массивы, торговые точки, придомовые территории. Сотрудники органов внутренних дел решили расширить круг поиска и проследовали на патрульной машине в сторону ул. Ставропольской. Проехав вдоль улицы сотрудники ППСП заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. На джинсах и кроссовках прохожего были пятна крови.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отделе полиции сотрудниками органов внутренних дел установлено, что задержанный — 44-летний житель Самарского региона, в прошлом судимый за применение насилия в отношении представителя власти.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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